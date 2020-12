Lörrach Immer im Einsatz für Kinder

In diesen Tagen steht der vorweihnachtliche Grußkartenverkauf an: In diesem Zusammenhang bittet die Unicef-Arbeitsgruppe in einer Medienmitteilung die Bevölkerung ebenfalls um Engagement für Kinder: „Gerade in der Vorweihnachtszeit sind die Unicef-Ehrenamtlichen seit Jahrzehnten in Geschäften und Märkten in Lörrach, Weil am Rhein, Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden und Schopfheim mit Grußkarten und Infomaterial präsent. Sie gehören zum weihnachtlichen Ambiente der Städte“, schreibt Unicef.

Auch in diesem Jahr werden die Unicef-Grußkarten angeboten, nur in etwas anderer Verkaufsform: „Freundlicherweise bietet nicht nur die Bahnhofsapotheke – wie jedes Jahr – eine große Auswahl an UnicefGrußkarten an, sondern auch die Fridolin Apotheke in Stetten und neu auch das Milchhüsli“, freut sich die Lörracher Gruppe. www.loerrach.unicef.de