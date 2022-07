Anzeige Immobilien als Wertanlage

Ganz wichtig ist es – sowohl für das Anlageobjekt als auch eine selbst genutzte Immobilie – die neben dem Kaufpreis anfallenden Kaufnebenkosten zu kalkulieren: Dazu gehören die Gebühren für Makler und Notar ebenso wie Grundbuchkosten und Grunderwerbssteuer. Meist machen die entsprechenden Beträge bis zu zehn Prozent des Kaufpreises aus.

Bei der Vermietung einer Immobilie kann es auch immer zu unvorhergesehenen Kosten oder Mietausfällen kommen. Deswegen gilt: Unbedingt einen ausreichenden Puffer zur Seite legen.

Last but not least: Steuern nicht vergessen! Dabei handelt es sich um ein ganzes Bündel von Kosten, aber auch Entlastungen. Das sollten sich die Interessenten dann aber je nach Objekt individuell vom Steuerberater kalkulieren lassen.

Immobilien als Kapitalanlage boomen. Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes liegt die Eigentümerquote in Deutschland zurzeit durchschnittlich bei rund 46,5 Prozent – Tendenz steigend. Der Grund für diese Entwicklung ist mehr als einleuchtend: Das klassische Sparbuch, eine der früher beliebtesten Geldanlagen der Deutschen, bringt kaum noch Zinsen, Kredite zur Baufinanzierung gibt es zu unschlagbar günstigen Konditionen, und die Aktienkurse sind in wirtschaftlich turbulenten Zeiten einfach unberechenbar.

Weil sich zudem immer mehr Menschen vor Altersarmut und zu geringen Renten fürchten, erhoffen sich viele von einer Investition in Immobilien eine gewisse Absicherung in Krisenzeiten und für den Herbst ihres Lebens – sei es zur eigenen Nutzung oder zur Vermietung an Dritte. Dabei ist davon auszugehen, dass Objekte in Metropolen und an beliebten Orten weiterhin eine konstante Wertsteigerung erfahren werden, was wiederum einen höheren Verkaufswert und steigende Mieteinnahmen für den Eigentümer zur Folge haben wird. Kurz: Die Vorteile einer Immobilie als sinnvolle Kapitalanlage liegen scheinbar auf der Hand.

Ein Immobilienkauf lässt sich in der Regel relativ schnell abschließen. Allerdings ist im Vorfeld oft viel Zeit erforderlich, denn das Objekt muss erst einmal gefunden werden. Dafür müssen oft ausführliche Recherchen sowie zahlreiche Besichtigungen getätigt werden. Zeit kosten auch Termine bei der Bank, dem Steuerberater oder dem Notar. Wer einen Fulltime-Job ausübt, für den kann ein Projekt im Immobiliensektor sehr schnell sehr kräftezehrend werden.

Auch nach der Vertragsunterzeichnung muss man einiges an Zeit in die Verwaltung der Immobilie investieren. Selbst wenn die Verwaltung der Immobilie in externe Hände gegeben wird, sollte jeder Besitzer eines Hauses oder einer Wohnung ein wenig Spaß und grundsätzliches Verständnis aufbringen können. Denn Eigentum verpflichtet, und um Instandhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen kann sich auf die Dauer niemand drücken. Dies gilt besonders dann, wenn die Immobilie langfristig an Wert gewinnen soll.