Lörrach Immobilienmarkt im Lörracher Burghof

Wichtig: Energieeffizienz

So sei den Kunden an erster Stelle die Energieeffizienz wichtig. Das bedeute für die Verkäufer älterer Objekte, in die man viel investieren müsse, „dass die Preise nicht mehr in den Himmel wachsen.“ Die Kunden, so seine Erfahrung, würden ihre Ansprüche an die neue finanzielle Lage anpassen. Im Übrigen würden sehr wenige Grundstücke angeboten. Dass könne sich aber bald ändern. Denn die neue Grundsteuer bedeute für viele Eigentümer, dass sie nun mit hohen jährlichen Belastungen rechnen müssten. Da könnte sich mancher überlegen, sich nun doch von seinem Grund und Boden zu trennen.