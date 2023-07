Lörrach Immobilienpreise in Lörrach steigen weiter

Ob die Abnahme der Kaufverträge einen tatsächlichen Rückgang in der Nachfrage und damit in der Folge auch stagnierende oder gar sinkende Preise für Wohnimmobilien bewirkt, werden erst die kommenden Jahre zeigen, so die Experten.

Die städtischen Bereiche

Die Bodenrichtwerte stellen Durchschnitts- und Annäherungswerte in den jeweiligen Zonen dar. Im Kernbereich der Innenstadt setzte sich die stetige Steigerung des Bodenwerts in leicht abgeschwächter Form für die Jahre 2021 und 2022 fort (durchschnittlich plus 3,9 Prozent im Vergleich zu Ende 2020). In Spitzenlagen der Innenstadt erreichen die Bodenrichtwerte bis zu 1780 Euro.

In der Zonengruppe der gemischt genutzten Flächen (unter anderem Wallbrunn- und Bergstraße bis Friedhof: 620 Euro pro Quadratmeter, Stetten bis Schillerstraße: 600, sowie Neumatt: 510 und Tumringen Dorfkern: 510) sind die Bodenrichtwerte um rund 30 bis 40 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Allerdings konnte bei der Zone „Südliche Stadtmitte“, die vor allem Grundstücke entlang der Basler Straße beinhaltet, erstmalig in den letzten 20 Jahren ein leichter Rückgang des Bodenrichtwertes um 10 Euro pro Quadratmeter festgestellt werden.

In den gemischt genutzten Flächen sind keine Bodenrichtwerte mehr unter 500 Euro pro Quadratmeter zu finden. Insgesamt betrug die Bodenwertsteigerung bei diesen Flächen 4,8 Prozent im Vergleich zu Ende 2020.

Bei den reinen Wohnbauflächen (etwa Nordstadt: 520, Homburgsiedlung: 510, Leuselhardt: 770, Hünerberg: 700, Salzert: 540, Tüllingen: 510, Tumringen Süd: 620 und Ortsteil-Flächen – etwa Brombach: 510, Bühl: 560, Haagen Ortsmitte: 590) sind Preissteigerungen von 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter zu verzeichnen und damit eine durchschnittliche Bodenwertsteigerung von 4,9 Prozent. Die Zonen „Hauingen Lingertrain bis Siegmeer“ (510) haben mit zehn Prozent die größte Wertsteigerung erfahren.

Der Bebauungsplan für das Gebiet Bühl III befindet sich in der Aufstellung. Hier ist eine Steigerung des Wertes um 21 Prozent zu dem ermittelten Bodenrichtwert mit dem Stichtag 31. Dezember 2020 zu verzeichnen. Die Bodenpreise für produzierendes Gewerbe und für Handelsflächen sind in der Kernstadt im Vergleich zu den Werten von ende 2020 konstant geblieben. In den Ortsteilen haben sich die bisherigen Werte ebenfalls bestätigt.

Das Gebiet wächst

Der aktuelle Jahresbericht ist der letzte Bericht des Gutachterausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Lörrach-Inzlingen. Ab dem Jahr 2024 tritt an seine Stelle ein interkommunaler Gutachterausschuss Lörrach-Wiesental, der außer für Lörrach und Inzlingen auch für die Städte und Gemeinden im Wiesental zuständig sein wird.

Der Bericht wird auf der Homepage der Stadt unter https://www.loerrach.de/Gutachterausschuss kostenlos zur Verfügung gestellt.