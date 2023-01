Lörrach In Brombach brennt nichts an

In Brombach brennt so schnell nichts an. Wird es doch mal brenzlig in der Nordstadt, dann ist in Windeseile die Freiwillige Feuerwehr zur Stelle. Deren Frauen und Männer bilanzierten am vergangenen Freitag ein arbeitsreiches Jahr. Sie freuen sich auf die Feier zum „150-Jährigen“ im Mai und erwarten dazu Freunde aus Fuschl am See im Salzkammergut.