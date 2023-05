Lörrach In Brombach kann mit Hochleistung gelöscht werden

Wird es in Brombach mal brenzlig in der Nordstadt, dann sind in Windeseile die Floriansjünger zur Stelle. Die Frauen und Männer feierten das „150-Jährige“ der Selbsthilfeorganisation und gleichzeitig den 50. Geburtstag der Jugendfeuerwehr im größten Lörracher Ortsteil. Es gab Glückwünsche aus Stadt und Land – auch von den Ehrengästen der Feuerwehr Fuschl am See im österreichischen Salzkammergut.