Lörrach. Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen: Ein Zeuge hat der Polizei am Dienstag gegen 0.14 Uhr mitgeteilt, dass zwei Männer aktuell an dem Gebäude einer christlichen Gemeinde an der Gewerbestraße von einem Fenster den Rollladen hochgedrückt hätten und eine Fensterscheibe einschlugen. Eine Person sei in das Gebäude eingestiegen.