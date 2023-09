Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag mit diesem Thema. Stimmt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28. September zu, könnte die Erhöhung der Kurzzeitparktarife zum 1. November in Kraft treten. Die Tarife für Dauerparker würde zum 1. Januar 2024 umgesetzt werden. Es wäre die erste Erhöhung seit sechs Jahren. Die Stadt Lörrach erhofft sich dadurch jährliche Mehreinnahmen von 190 000 Euro.