Lörrach In der Alten Feuerwache trifft sich die „Lörracher Meditationsgruppe“

Wenn Christoph Hövels, Tatjana Uhrmeister und Claudia Muchenberger-Gottschalk vom Leitungsteam über ihre Meditationserfahrungen reden, sprechen sie von Einheitserlebnissen, Selbstannahme und von Offenheit und Wachsein in diesem Moment.

Offene, freie Haltung

Unsere Zeitung hat sich mit ihnen im Raum der Stille in der Alten Feuerwache getroffen. Hier suchen die Mitglieder der Gruppe an drei Abenden oder am Dienstagmorgen um 6.30 Uhr die Stille. Phasen des Sitzens und des meditativen Gehens wechseln einander ab. Dabei nimmt der oder die Meditierende Gefühle und Gedanken, vielleicht auch Alltagsärger und Freude, die in ihm aufsteigen, ohne Wertung zur Kenntnis. Er lässt sie wieder ziehen und achtet ruhig auf den Atem. Mit der Meditation übe man eine offene, freie Haltung und einen aufmerksamen, liebenden Blick ein, schreibt die Gruppe in ihrem Infoblatt.