Lörrach In der Doppelgemeinde ging – was sonst nicht ging

Dabei hatte die Wehr ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbeitet und zahlreiche Gespräche geführt. Sollte das alles nun für die Katz sein, fragten sich nicht nur die Jugendfeuerwehrleute.

Aber am vergangenen Freitag und Samstag rollten dann doch die Lastwagen vom Werkhof der Gemeinde durch den Ort und die Jugendfeuerwehr sammelte in beiden Ortsteilen zuhauf die ausgedienten Bäume ein. Jugendwart Sebastian Werner freute sich über den tatkräftigen Einsatz des Feuerwehrnachwuchses, der unter Beachtung der coronabedingten Hygienevorschriften, sichtlich Freude an der Aktion hatte.

Warum also ging es doch? Am 5. Januar kam die Absage von der Absage: „Die Weihnachtsbaumsammlung der Jugendfeuerwehr Grenzach-Wyhlen findet wie vorgesehen statt“, hatte die Gemeindeverwaltung auf ihrer Homepage verkündet. „Wir haben die Rechtslage mit dem Landratsamt besprochen und neu beurteilt. Dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass entgegen der Regelung in anderen Landkreisen nun doch eine Sammlung von Weihnachtsbäumen möglich ist“, sagte dazu der Leiter des Ordnungsamtes, Jürgen Käuflin. Man vertrete die Auffassung, die Christbaumsammlung zähle zur Daseinsvorsorge, mithin zur Abfallentsorgung, und könne daher stattfinden.

Was in Grenzach-Wyhlen möglich war, ist in anderen Kommunen nicht möglich, so entstand im Landkreis ein Flickteppich von unterschiedlichen Regelungen.