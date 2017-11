Lörrach In der Mitte angekommen

Von Regine Ounas-Kräusel

Unter dem Titel „Vom Vandalismus bis zur Geldanlage“ sprach Kai-Hendrik Schlusche am Dienstag beim Zontaclub Oberrhein über aktuelle Entwicklungen in der Grafitti- und Streetartszene. Zudem stellte er internationale Größen der Streetart-Szene vor, die einst auf seine Einladung hin in der Bridge-Gallery unter der Autobahnbrücke gesprayt haben.

Lörrach. Aus der Grafittiszene, die illegal auf Mauern und Wände sprayt, ist die Streetartszene längst in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Streetartkünstler erhalten Aufträge aus Industrie, Kommunen und Werbung, wie Schlusche in seinem Vortrag ausführte.

Auf der Auktion „Urban Contemporary Art“ in Paris würden für ihre Werke mittlerweile fünfstellige Beträge bezahlt, sagte Schlusche. Er selbst kam erstmals mit Streetart in Kontakt, als er das Schloss am Wörthersee besichtigte, das Gunter Sachs in den 1990er Jahren kaufte und renovierte. Der Basler Grafittikünstler Sigi van Koeding – alias „DARE“ – hatte es innen ausgestaltet.

Schlusche erklärte seinen Zuhörerinnen in den Räumen der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden anhand von Fotos, wie Sprayer sich verewigen – mit Schriftzügen, die Writings heißen, mit Schablonentechnik, mit Murals, also Bildern auf riesigen Flächen. Ausführlich stellte er vor allem solche Künstler vor, die er einst einlud, in der Bridge-Gallery unter der Autobahn zu arbeiten.

So zeigte er den großen, differenziert dargestellten Kopf von Hendrik Beikirch, der schon in New York, Busan (Südkorea) und anderen Städten Hausfassaden gestaltet hat. Er zeigte das „Writing“ des international bekannten Baslers „SMASH 137“, welches das Foyer des TonArt auf dem Campus Rosenfels ziert. Entstanden war es bei einem Schulprojekt des Rotaryclubs gegen Vandalismus.

Aus der Bridge-Gallery führte Schlusche auch die fröhlich bunte Eistüte von Boogie vor. Am seinem Beispiel machte Schlusche deutlich, wie umstritten die Erfolge der etablierten Streetartkünstler in der Szene sind. Eine Tram, die Boogie mit bunter Werbung für eine Modekette gestaltet hatte, wurde von anderen Personen mit schwarzem Teer und Federn überzogen.

In der Diskussion mit den Zuhörern bedauerte Schlusche, dass er die Bridge-Gallery im Jahr 2013 habe einstellen müssen, weil bei der Stadtverwaltung kein Interesse daran bestanden habe. Außerdem habe es Konflikte mit der lokalen Grafittiszene gegeben.

Die Präsidentin des Zontaclubs Oberrhein, Angelika C. Stern, und Elke Wodrich erklärten, dass der Erlös des Abends ins Projekt „Altersarmut“ fließen soll. Damit unterstützt der Zontaclub bedürftige Frauen, etwa beim Kauf eines Herdes oder einer Brille. Auch Schlusche verkaufte vor Ort sein Buch „Streetart Basel & Region“ zugunsten des Projekts.