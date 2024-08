Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag den an einem Zaun angebrachten Stacheldraht entfernt, um im Gewerbegebiet Entenbad an die Hintertür eines Firmengebäudes zu gelangen. Die Hintertür wurde von den Tätern aufgehebelt und die Räume der Firma wurden durchsucht. Augenscheinlich ist nichts entwendet worden, so die Polizei.