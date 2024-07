Sowohl in eine Gaststätte als auch in ein Vereinsheim wurde eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. In der Nacht auf Samstag hebelten Unbekannte eine Tür auf, um in eine Gaststätte an der Wallbrunnstraße zu gelangen. Hier wurden weitere Türen aufgebrochen und Räume durchsucht. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag gelangten Unbekannte auf bislang noch nicht bekannte Art und Weise in das Gebäude eines Vereinsheimes im Grüttweg. Im Vereinsheim wurde eine Tür aufgehebelt. Aus dem Vereinsheim wurde eine Kasse entwendet, welche später im Grüttpark wieder aufgefunden werden konnte. Über das Diebesgut liegen auch hier keine Erkenntnisse vor.