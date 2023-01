Lörrach. Vermutlich in der Nacht auf den Dreikönigstag haben bislang unbekannte Täger insgesamt drei Fensterscheiben eingeschlagen, um an der Tumringer Straße in die Büroräume eines Begegnungs- und Veranstaltungsgebäudes zu gelangen. Aus den Büros wurden mehrere Hundert Euro Bargeld, zwei Computer, mehrere Laptops sowie zwei Flachbildschirme gestohlen, heißt es im Polizeibericht.