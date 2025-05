Unbekannte hebelten zwischen Mittwoch, 30. April, 16.30 Uhr, und Montag, 5. Mai, 7 Uhr, eine Tür auf, um in eine Kindertagesstätte in der Brombacher Straße zu gelangen. In dem Gebäude wurden mehrere Büroschränke aufgebrochen. Entwendet wurde eine Geldkassette. Die Schadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.