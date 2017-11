Lörrach In schönen Gärten blüht die Seele

Die „Freunde des Hans-Thoma-Gymnasiums“ (HTG) werden sich für die Aufwertung des Kamel-ion-Gartens engagieren. Mindestens 12 000 Euro möchten Förderverein und Schule zum Gelingen des Projekts beisteuern.



Von Bernhard Konrad



Lörrach. Nachdem die Umbauarbeiten im Schülercafé des CVJM weitgehend abgeschlossen sind, rückt nun der Außenbereich in den Blick.



Das Kamel-ion-Projekt

Die Sanierung des von der Bürgerstiftung erworbenen Gebäudes wurde durch Landesmittel aus dem Sanierungsgebiet „Baumgartnerstraße“ bezuschusst – die Neugestaltung des rückwärtigen Bereichs wird dagegen nicht gefördert. Noch wirkt er improvisiert und etwas trist, künftig sollen dort neue Aufenthalts- und Begegnungsmöglichkeiten für Schüler geschaffen werden. 30 000 bis 50 000 Euro wollen deshalb HTG und Hebel-Gymnasium gemeinsam mit der Theodor-Heuss-Realschule zu dieser Umgestaltung beitragen: sowohl durch Spenden als auch mit schulischen Aktionen, sagte Freundeskreisvorsitzender Hubert Bernnat während der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im HTG.



Beendet werden sollen die Arbeiten bereits zum Ende der Sommerferien 2018, sagte Frank Hovenbitzer. Er skizzierte als stellvertretender Vorsitzender der Bürgerstiftung und federführender Architekt des Umbaus nochmals das Projekt von den Anfängen bis zum geplanten Abschluss des Vorhabens.



Ebenso wie Bernnat und HTG-Direktor Frank Braun wünschte sich Hovenbitzer eine breite Beteiligung der Schülerschaft, um ein möglichst hohes Maß der Identifikation an der Neugestaltung „ihres“ Kamel-ion-Gartens herzustellen. Bernnat würdigte das Ergebnis und die „sehr zügig“ umgesetzten Umbauarbeiten. Dabei sei neben dem Einsatz von Hovenbitzer auch das kostengünstige Engagement der Handwerker hervorzuheben.



Rückblick

Der über 700 Mitglieder zählende Freundeskreis hat im vergangenen Jahr abermals Klassenfahrten (1200 Euro), den Hausaufgaben-Kalender (1200 Euro), Arbeitsgemeinschaften (800 Euro), den Stehempfang zum Abitur (800 Euro) und die Jahresschrift (2000 Euro) finanziell gefördert.



Ausblick

Künftig können die Austauschprogramme mit italienischen und französischen Schulen bezuschusst werden. Auch das neue Mentorenprogramm „Balu & Du“ soll unterstützt werden. Dabei übernehmen HTG-Schüler ehrenamtlich mindestens ein Jahr lang eine individuelle, außerschulische Patenschaft für Salzert-Grundschüler.



Wahlen

Nach längerer Suche hat der Freundeskreis wieder einen Schatzmeister. Ralf Kästingschäfer wird die Aufgabe übernehmen. Er war viele Jahre Vorsitzender des HTG-Elternbeirats und wurde einstimmig gewählt.

Ebenso wurden Bernnat, Schriftführerin Gabriele Bieska sowie die Beisitzer des Vereins für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Nach neun Jahren Vorstandsarbeit wurde Marie-José Rosenwald von Bernnat mit Dank und einem Präsent verabschiedet.



Finanzen

Braun dankte dem Vorsitzenden des Fördervereins, der zuletzt auch die Kasse kommissarisch geführt hatte. Nachdem nun ein neuer Schatzmeister gefunden wurde, wird der Kassenbericht Ende des Jahres nach der Einsicht der Kassenprüfer nachgereicht.

