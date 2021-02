Lörrach In Sorge um die Innenstadt

Pro Lörrach sei über diese Aktion nicht direkt informiert gewesen und sei diesbezüglich auch nicht engagiert, erklärte Breuer auf Nachfrage. Aber auch er will dringend eine Sensibilisierung für das Thema erreichen.

Breuer: „Wir wollen den Druck auf die Politik erhöhen“

„Wir wollen den Druck auf die Politik erhöhen“, sagt er. So findet am Freitag eine Videokonferenz mit Politikern aus dem Landkreis sowie Oberbürgermeister Jörg Lutz statt, in der man sich austauschen und auf dringenden Handlungsbedarf hinweisen wolle. Je nach Entwicklung plädiert Breuer auch für Aktionen des Einzelhandels.

„Wir fordern die Öffnung des Einzelhandels und der Gastronomie am 15. Februar, sonst sind wir 2022 tot!!! Rettet die Innenstädte!!!“, heißt es eindringlich auf der Homepage der Initiative „freundschaftsdienst.eu“. Dieser Forderung schloss sich gestern in Lörrach Ingrid Dehn vom Schuhhaus Ströber an. Mit Mitarbeiterinnen, Plakaten und Kartons, die für die viele unverkaufte Ware stehen, wollte sie in der Mittagszeit auf die Misere des Einzelhandels hinweisen.

Fotografien der Aktion sind auf der Homepage der Initiative sowie auf Facebook zu sehen. Auf drei Seiten hat sie zudem Argumente für die Öffnung des Einzelhandels gesammelt. Im Gespräch gibt sie sich kämpferisch, aber auch wütend über die ihrer Meinung nach undemokratisch getroffenen Corona-Beschlüsse bezüglich der Geschäfts- und Gastronomieschließungen durch die Ministerpräsidenten. Dass sich kaum Lörracher Einzelhändler an der Aktion beteiligen, erklärt sie so: „Vielleicht sind die schon alle total desillusioniert.“ Bundesweit zumindest sei die Aktion ein Erfolg mit viel Aufmerksamkeitspotenzial.

Die Aktion unterstützt wird zudem von Marion Pfistner, Inhaberin von Coccoli Fashion, ebenfalls mit einer Plakat-Aktion. Sie zeigte sich auf Nachfrage enttäuscht, dass nicht mehr Lörracher Einzelhändler mitmachten. „Da ist wohl viel Resignation.“ Aufgeben zählt für sie indes nicht. Dazu gehöre auch das regelmäßige ansprechende Dekorieren der Schaufenster – trotz Schließung. „Wir müssen präsent sein und Initiative zeigen“, fordert sie.