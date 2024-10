Lörrach: In Stetten startet die Weltreise

Fürs Museum entworfen

Ursprünglich stammt das Boot, dass es den Kleinen so angetan hat, aus dem Dreiländermuseum. Für die Ausstellung „Der Rhein“ hatte Axel Hugenschmidt, Schreinerei Hugenschmidt, den Schiffsbug zusammen mit dem Museum entworfen und ihn dann auch selbst erschaffen. „Es hat Spaß gemacht, sowas zu bauen“, sagt Hugenschmidt. Im Dreiländermuseum stand hinter dem Schiff eine Leinwand, sodass die Gäste den Rhein entlangschippern konnten. Auf den vier roten Bänken konnten sie die Fahrt genießen.

„Die Idee, das Schiff nicht zu entsorgen, sondern weiterzuverwenden, kam von den Museumsmitarbeitern“, erklärt Museumsleiter Jan Merk. „Denn das Dreiländermuseum ist Teil eines Pilotprojekts des Landes Baden-Württemberg, bei dem es um Nachhaltigkeit in Museen geht, und sie sind auch Teil eines Zirkels von Museen in Basel, der sich mit Nachhaltigkeit befasst. und so will das Dreiländermuseum diese Nachhaltigkeit auch leben“, sagt Merk.