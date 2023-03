In der Zeit zwischen Freitag, 24. März, und Dienstag, 28. März, hebelten Unbekannte ein Fenster auf, um in ein Einfamilienhaus in der Straße „Oberer Baselblick“ zu gelangen. Das Haus wurde von den Unbekannten durchsucht und Schmuck entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 5000 Euro geschätzt.