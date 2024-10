Die Stadt plant das leer stehende ehemalige Polizeirevier in der Bahnhofstraße 6 in eine Anschlussunterbringung für rund 130 geflüchtete Menschen umzubauen. Das Vorhaben wurde bereits den politischen Gremien vorgestellt, derzeit werden der aktuelle Entwurf und die Kostenplanung beraten. Die Kommune möchte auch die Anwohner über die Anschlussunterbringung und den Planungsstand informieren, teilt die Verwaltung mit. Eine Informationsveranstaltung mit Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić findet am Montag, 11. November, 19 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Rathauses statt.