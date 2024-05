Interessierte Bürger sind am Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr, in den großen Sitzungssaal des Rathauses Lörrach eingeladen. „Bei der Neugestaltung des Engelplatzes, der in der Stadtgeschichte einen ganz wichtigen Platz einnimmt, ist es uns ein Anliegen, die Ideen, Anregungen und Standpunkte der Bürgerschaft zu den uns vorliegenden Gestaltungsvorschlägen zu erfahren, damit dieser historisch bedeutsame Ort eine der Zeit angepasste und zukunftsweisende Aufwertung erfährt“, erklärt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić. Im ersten Teil des Informationsabends werden die fachverantwortlichen Mitarbeiter des Fachbereichs Stadtplanung zum Projekt informieren. Hans-Jörg Wöhrle vom Büro w+p Landschaften, das für die Erarbeitung der Entwürfe beauftragt wurde, wird im Anschluss daran die drei vorliegenden Varianten vorstellen und erläutern. Im zweiten Teil haben die Bürger das Wort. Es moderiert Birthe Fischer von der Stadtbau Lörrach.