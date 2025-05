Lörrach: Infrarotkamera macht Fledermäuse sichtbar

Schulleiter Michael Winzer und der Naturschutzwart des Schwarzwaldvereins Lörrach, Thomas Waldhecker, hatten die Idee, das zu ändern. Im Rahmen eines Naturschutzprojekts mit dem Schwarzwaldverein Lörrach und finanziert von der „Stiftung Natur- und Kulturlandschaft Schwarzwald, Freiburg“ wurde auf dem Speicher der Schule eine mobile Infrarotkamera auf einem Stativ angebracht. In der Aula der Schule können die Grundschulkinder auf einem großen Monitor die Fledermäuse beobachten. Die technische Umsetzung und wissenschaftliche Begleitung des Projekts lag in den Händen von Markus Wallschlag und Claudia Salach von der AG Fledermausschutz Baden-Württemberg, die die Kolonie in Hauingen seit Jahren betreuen.

Kindgerechte Erklärungen

Im Rahmen des Projekts wurde vom gesamten Projektteam und der Grafikerin Susi Sturm aus Hauingen sowie dem Lörracher Kunstmaler Hans-Dieter Geugelin eine kindgerechte Infotafel für die Aula der Schule illustriert und gestaltet. In kurzen Texten erzählt dort die Fledermaus „Luna“ über ihr Leben auf dem Speicher der Schule: „Auf dem Dachboden eurer Schule lebe ich mit mehr als 1000 anderen Fledermausweibchen in einer großen Wochenstube, in der wir unseren Nachwuchs aufziehen. Die Männchen leben den ganzen Sommer über als Einzeltiere im Wald, in Baumhöhlen oder Fledermauskästen. In der Nacht fliege ich gerne umher, um nach Futter zu suchen, am Soormattbach entlang Richtung Wald oder Richtung Heilisau. Nach den Sommerferien verlasse ich eure Schule und suche mir in Felshöhlen, Grotten, Stollen, tiefen Kellern und Tunneln mein Winterquartier. Gerne bin ich im Winter im Eisenbahntunnel in Hasel. Um ein schönes Winterquartier zu finden, fliege ich bis zu 200 Kilometer weit, denn ich brauche genügend Platz, um zu fliegen und zu jagen.“