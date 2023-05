Lörrach Inge Gula: Beharrliche Unterstützerin des Museums

Dabei spielt die professionelle Aufbewahrung der Objekte ein zentrale, aber nicht die einzige Rolle: Es gehe auch darum, betont Gula, die Sammlung professionell zugänglich zu machen, sowohl für Ausstellungen, aber auch für wissenschaftliche Zwecke, betont sie.

Verein und Fonds

250 000 Euro hat der Museumsverein zum Bau des Depots beigesteuert: eine gewaltige Summe, zusammengetragen unter anderem aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Erlösen aus Tätigkeiten des Vereins. Nun wird wieder Vermögen angespart, um Aktivitäten des Dreiländermuseums – etwa auch Restaurierungsarbeiten oder Sonderausstellungen – weiterhin zu unterstützen.

Unterdessen verfügt der Museumsfonds unter dem Dach der Bürgerstiftung Lörrach mittlerweile inklusive des Immobilienbesitzes über Kapital in Höhe von über einer Million Euro. Die Erlöse werden in die Pflege der rund 50 000 Objekte umfassenden Museumssammlung investiert.

Mit dem Museum hat sich auch der Verein verändert. Markus Moehring hat das Haus für aktuellere, auch gesellschaftlich brisante Themen geöffnet. Diese Öffnung spiegelt sich nicht zuletzt in den Angeboten des Vereins wider. Für Inge Gula schließt sich ein Kreis: In den rund 30 Jahren ihres Vereinsvorsitzes war Markus Moehring Museumsleiter. Nun, nachdem er in den Ruhestand gegangen ist, löst er sie in ihrer Funktion ab. Gula: „Ich kann es nicht anders sagen: Es war eine runde Sache.“