Lörrach Innenstadt sucht neue Perspektiven

Den von vielen Seiten geforderten Digitalisierungsschub könne nicht jeder Händler in gleichem Umfang leisten. Gerade die Kleineren könnten etwa nicht ohne Weiteres einen umfangreichen Online-Shop auf die Beine zu stellen. Dies müsse jedoch auch nicht zwingend der Fall sein. Doch sei durchaus jeder gefordert, seine Online-Präsenz im Rahmen der Möglichkeiten zu professionalisieren – entlang der Fragestellung: „Was wollen meine Kunden?“

Bei der nicht kommerziellen Nutzung der Innenstadt und der Stadtteilzentren sei auch die Kommune als Gestalterin gefragt, so Ziegler-Jung. Oberbürgermeister Jörg Lutz hatte zuletzt betont, dass kommerzielle und nicht kommerzielle Angebote in den Zentren stärker nebeneinander kultiviert werden müssten. In diesem Zusammenhang werde er sich im Frühjahr mit Donato Acocella austauschen, dessen Büro für Stadt- und Regionalentwicklung das Märkte- und Zentrenkonzept erarbeitet hat. Ziegler-Jung: „Die Bedeutung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum wird weiter zunehmen. Hierzu zählt auch das Thema ’Sicherheit’“.

Das Bedürfnis nach einer Perspektive sei verständlicherweise groß. Trotz all den lähmenden Rahmenbedingungen sei es deshalb wichtig, schon jetzt „ins Gestalten“ der Zukunft zu kommen.

Pro Lörrach

Unterdessen wächst der Druck auf die Händler von Woche zu Woche. Lutz rief in einer Zoom-Konferenz zum Einzelhandel am Freitag die Vermieter von Immobilien dazu auf, die aktuelle Situation zu berücksichtigen und nicht an den Mieten der „Vor-Corona-Zeiten“ festzuhalten.

Bislang scheint diese Haltung von den Vermietern nur sehr vereinzelt beherzigt zu werden. Die Kooperationsbereitschaft halte sich in Grenzen, sagte der Pro Lörrach-Vorsitzende Hans-Werner Breuer gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Nur wenige seien bereit, Mieten zu stunden oder zu erlassen.

Breuer erinnerte daran, dass allenthalben von der „Solidargemeinschaft“ gesprochen werde, die diese Krise nur gemeinsam meistern könne. Dabei könnten die Vermieter nicht außen vor gelassen werden.

Sortimentsverdichtung

Allmählich wird der durch die hohen Innenstadtmieten verursachte Kostendruck auf den Einzelhandel im Zentrum sichtbar. Ramona Greim, Inhaberin von „Magazin-Living“ am Senser Platz, hat indes die Möglichkeit, das Geschäft „kleiner und feiner“ zu gestalten, wie sie sagte. Das „Magazin“ wird sein neues, verdichtetes Sortiment mit Accessoires und Möbeln künftig ausschließlich im Erdgeschoss anbieten. Ins erste Obergeschoss wird ein neuer Mieter einziehen.

Die Neueröffnung

Am Alten Marktplatz zeichnet sich der Wandel ebenfalls ab – wenn auch aus anderen Gründen: In das traditionsreiche „Brillenstudio Schloms“ zieht neues Leben ein. Die Geschäftsaufgabe erfolgte dem Vernehmen nach altersbedingt.

Als Besitzer der Immobilie bestätigte Alex Hupfer, dass die Räume neu vergeben werden – sie bleiben in der Familie. Seine Tochter Kelly Hupfer und ihr Partner Jonas Kutzborski werden voraussichtlich Ende März, Anfang April eine neue Filiale des Feinkost-Anbieters „Vom Fass“ eröffnen. Derzeit laufen noch Gespräche über die Details des künftigen Sortiments, sagte Kelly Hupfer. Klar sei aber, dass der Laden als Anbieter von Lebensmitteln auch im Lockdown öffnen dürfte.