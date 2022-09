Lörrach Innenstadt wird zur Kunstmeile

Begegnung in lockerer Atmosphäre

Der ein oder andere der Teilnehmer hat für den Abend ein Zusatzprogramm aufgelegt – bietet seinen Besuchern Live-Musik oder ein Glas Sekt. Im Mittelpunkt aber steht die Kunst selbst und die Möglichkeit, mit dem Künstler in lockerer Atmosphäre in Kontakt zu kommen und Atelierluft zu schnuppern. „Die Besucher finden ohne Hemmschwelle den Weg ins die Atelier, kommen mit den Künstlern und untereinander ins Gespräch, das ganze inmitten von fertigen und noch unvollendeten Kunstwerken, von Werkzeugen und angebrochenen Farbeimern – es ist einfach eine tolle Atmosphäre“, schwärmt Kathrin Messerschmidt, die – selbst Künstlerin – die Organisation in diesem Jahr von Christoph Geisel übernommen hat.

Erfahrungsraum für Nachwuchskünstler

Wenngleich sie das Format weitgehend in bewährter Manier fortführt, gibt es die ein oder andere Neuerung. So sind auf Initiative Messerschmidts in diesem Jahr vier ganz junge Nachwuchskünstler aus den Kunst-Leistungskursen von Hebel- und Hans Thoma-Gymnasium an Bord und nutzen die Möglichkeit, ihre Arbeiten in einem geschützten Raum der Öffentlichkeit zu präsentieren, sich den Fragen der Betrachter zu stellen und sich selbst zu reflektieren.

Für Orientierung beim Flanieren entlang der Lörracher Kunstmeile sorgt ein übersichtlicher Flyer – als Reminiszenz an die Ukraine dieses mal in den Farben gelb und blau gehalten. Zusätzlich gibt es neu eine interaktive Karte, die über den auf den Flyern abgedruckten QR-Code zu erreichen ist.

„Kunst ist Antwort“

In bewährter Manier hat auch der diesjährige Atelier-Abend ein Thema – nicht im Sinne eines Mottos, dem es die Beiträge unterzuordnen gilt, sondern als Impuls zur Reflexion, wie Messerschmidt erläutert. „Kunst ist Antwort“ ist der Abend überschrieben; die dazu – ebenfalls auf dem Flyer hinterlegten – Worte der Teilnehmer eröffnen ein spannendes Feld der Gedanken und Reflexionen.

Ob Malerei, Bildhauerei, Falttechnik oder Fotografie – das Spektrum der Künstler ist groß. Neue Erfahrung für Katharina Messerschmidt in diesem Zusammenhang: Als Teilnehmerin beim Kunstevent stets selbst aktiv und in ihrem Atelier gebunden, hat sie sich als Organisatorin in diesem Jahr vorab erstmals selbst auf Atelier-Tour begeben und alle Teilnehmer besucht – und zeigt sich fasziniert von der hiesigen Kunstszene: „Es ist schön, die Vielfalt und die Qualität zu sehen. Es lohnt sich!“ Nacht der offenen Ateliers: Samstag, 17. September, von 17 bis 23 Uhr