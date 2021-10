Lörrach Innenstädte brauchen Vielfalt

Dafür müssten die Städte allerdings Immobilien aktiv ankaufen oder mieten, so der Referent. Als Beispiel nannte er das Haus Sonne am Alten Markt. Nachdem die Wohnbau es gekauft habe, konnte dort die Buchhandlung Osiander einziehen – eine Bereicherung für die Stadt, so Acocella.

Er erinnerte daran, dass die Innenstädte im antiken Griechenland und Rom öffentliche Orte waren. Auch im Mittelalter hätten Rathaus, Kirche und Handwerk die Städte geprägt, während die Händler den Marktplatz abends wieder verließen.

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion, die Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic moderierte, schlugen Peter Vogl (Sport Müller), Anke Leumann-Runge (Bahnhofsapotheke) und Hans-Werner Breuer (Möbelhaus Becker, Vorsitzender Pro Lörrach) vor, wie die Händler selbst auf den Wandel des Stadtzentrums reagieren können. Vogl wollte seine Verkaufsfläche und sein Sortiment überprüfen, ebenso seinen Standort im Zentrum. Leumann-Runge empfahl, dass Geschäfte ihre Kunden mit einem breiten Sortiment glücklich machen und dafür im Internet werben.

Die Händler hatten aber auch Forderungen an die Stadt: Ihre Geschäfte müssten mit allen Verkehrsmitteln, auch mit dem Auto, gut erreichbar sein, sagten sie. Leumann-Runge wünschte sich Abstellplätze für Autos und Fahrräder am Rand des Zentrums. Angesichts der vielen Baustellen sollten Schilder die Kunden in die Stadt leiten.

Mit Blick auf die Autos gab Acocella in Zeiten des Klimawandels zu bedenken: Wer nicht bei 35 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit schwitze wolle, brauche Freiflächen in der Stadt.

Die Schülerin Lena Konrad lobte die Aufenthaltsqualität der Lörracher Fußgängerzone. Schließlich sei es für viele Jugendliche fast ein Event, shoppen zu gehen, meinte sie. Sie wünschte sich auch einen Treffpunkt für Jugendliche im Stadtzentrum.

Breuer lud sie und ihre Mitschüler zum Gespräch ein: „Ich möchte lernen, die jungen Kunden zu verstehen.“