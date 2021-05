Lörrach Innere Einkehr und Gebet

Mit diesen Gedanken entließ Becker die Gläubigen in den Tag, forderte sie auf, individuell den Prozessionsweg, allein oder im Familienkreis, abzugehen. Ein kleines Heft mit Gedanken und Liedern und Gebeten sollte Impulse für die Stationen geben.

Der Weg führte zu den geschmückten Wegkreuzen am Fridolinsfelsen, am Maienbühl, neben der Waldorfschule sowie ans Jugendhaus in der Carl-Maria-von-Weber-Straße. Die Kolpingfamilie, die Frauengemeinschaft kfd, die Pfadfinder und das Team des etwas anderen Gottesdienstes hatten dazu als Impulse Texte und Lieder zusammengestellt. Das zwölfseitige Heft lag in der Kirche zum Mitnehmen bereit.

Wie in den vielen Jahren zuvor hat die Familie Noack das Wegekreuz am Fridolinsfelsen zum Festtag wieder mit einem wundervollen Blumenschmuck verziert und so Gläubige als auch Passanten und Wanderer zum Einhalt und Gebet eingeladen.

An diesem Felsen hatte der Legende nach der Heilige Fridolin den Menschen von der Liebe Gottes erzählt hat. Der heilige Fridolin sei viel unterwegs gewesen, um vom Glauben an Jesus Christus zu erzählen. Im Moment seien die Menschen jedoch durch die Corona-Einschränkungen eher zu Hause. Doch die Sehnsucht, sich wieder auf den Weg zu machen und andere Menschen zu treffen sei groß, schreibt das Gemeindeteam und stellt die Frage: „Wie wird die Zeit nach der Pandemie sein?“ Darauf solle jeder für sich eine Antwort finden.

Weiter führte der Weg zum Kreuz auf dem Maienbühl, wo der Text zum Nachdenken anregte: „Wann hast Du zum letzten Mal über die Wunder der Schöpfung gestaunt?“ Am Trickes-Kreuz neben der Waldorfschule gab es Gedanken über die Barmherzigkeit Jesu. Der Weg endete am Kreuz vor dem Jugendhaus in der Carl-Maria-von-Weber-Straße. „Bist du noch in der Kirche?“, hieß es da und mit einigen humorvollen Comics wurden darauf Antworten versucht.

Das Angebot wurde von etlichen Gläubigen angenommen, die sich auf den Weg zu der etwas anderen Prozession gemacht haben und den Feiertag mit innerer Einkehr und Gebet feierten.