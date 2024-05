Das Innocel bietet seit 24 Jahren als Standortgemeinschaft Büro- und Meetingräume für Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences, Medizintechnik, digitale Innovation und nachhaltiges Wirtschaften an. Die Veranstaltungsräume wurden im Rahmen der Projektförderung modernisiert und aufgewertet. Die Übergabe von Urkunde und Gütesiegel erfolgte am 29. April in den neu gestalteten Räumlichkeiten. „Die Besprechungsräume sind durch die neue Ausstattung noch attraktiver geworden. Ich bin mir sicher, dass auch das neue Video- und Ton-Equipment für die Mieter interessant sein wird“, erklärte Alexander Maas beim gemeinsamen Rundgang durch das Innocel. Als Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Südwest GmbH (WSW) und einer der drei Geschäftsführer der ZRS verantwortet er maßgeblich das Projekt ZRS.

Maas übergab die Urkunde und das Gütesiegel an Marion Ziegler-Jung, Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft WFL Wirtschaftsförderung Lörrach. Damit ist das Innocel – neben dem Startblock Lörrach, dem Ideenlabor Sonntag in Waldkirch und der Business Arena Hochschwarzwald in Löffingen – der vierte offizielle Zukunft.Raum des Projekts ZRS, heißt es. Für die Optimierung der Räumlichkeiten und der technischen Infrastruktur stellte ZRS eine Förderung in Höhe von 50 Prozent der Investitionskosten bereit.