Lörrach: Innovatives Schulkonzept vorgestellt

Der Bildungsweg

Infos vom Schulleiter Martin Jegle Foto: Christian Heinrich

Was die Fächer betrifft, unterscheide sich die ASG nur in bestimmten Profilen von anderen Lörracher Schulen wie den Gymnasien: Auch an der ASG üben sich die Kinder in Mathematik, Deutsch, Englisch, Natur- und Gesellschaftswissenschaften. In der siebten Klasse wählen die Schüler ein Wahlpflichtfach hinzu, Französisch, Technik oder Alltagskultur-Ernährung-Soziales. In der achten Klasse folgt das gymnasiale Profilfach, momentan werden Naturwissenschaft und Technik, Spanisch und Bildende Kunst angeboten. Geplant ist, dieses Angebot demnächst noch um Informatik-Mathematik-Physik zu erweitern, war zu erfahren. Erst Mitte der achten Klasse entscheiden die Eltern nach einer Empfehlung durch die Schule, welchen Abschluss die Kinder an der ASG anstreben. Die Lehrerschaft legt laut Mitteilung Wert darauf, insbesondere das gymnasiale Angebot hochzuhalten. Der neue Schulleiter Martin Jegle bezeichnete in diesem Zusammenhang die ASG als „Lörrachs beste[n] Weg mit G9 zum Abitur“.

Leben und Lernen

Über all diese Angebote informierten sich beim Tag der offenen Tür besonders viele Eltern von Viertklässlern und besuchten die Räume, in denen verschiedene Fächer präsentiert wurden – von Französisch über Biologie bis Mathematik. Auch die Bläserklasse hatte einen kleinen Auftritt. Und die Schüler standen interessierten Eltern und deren Kindern gerne Rede und Antwort über Leben und Lernen an „ihrer“ Schule.