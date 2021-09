Lörrach Integrieren müssen wir uns alle

Mit der Erinnerung an die schönen und auch die schmerzhaften Erlebnisse in der Kindheit im Iran holte sie sich ihre Basis zurück, so Zaeri. Sie ließ jetzt beispielsweise die Erinnerung zu, wie ihr in der Nacht vor der Einschulung im Schlaf die prachtvollen Haare abgeschnitten wurden, weil sie nicht unter das geforderte Kopftuch gepasst hätten. Integration bedeute, seine eigene Persönlichkeit zu behalten oder zu entwickeln auf der Suche nach einem Platz im Leben. „Natürlich muss sich alles auf dem Boden des Grundgesetzes abspielen“, betonte sie.

Akkulturation, so der Fachausdruck in der Wissenschaft, werde bewusst oder unbewusst von jedem von uns in den unterschiedlichen Lebensphasen gefordert, sagte Zaeri. Etwa bei der Integration in eine neue Schulklasse. Wie sie erfolgt, hängt von den eigenen Vorstellungen ab, zeigte eine Grafik nach Prof. J.W. Berry.

Wenn keine Kontakte zur aufnehmenden Gruppe, aber sehr stark die Dominanz der eigenen Kultur gewünscht sind, führe das zur Separierung.

Wenn indes weder Kontakt zur aufnehmenden Gruppe, noch die Beibehaltung einer eigenen kulturellen Identität angestrebt werden, bedeute das die Marginalisierung der Betreffenden.