Lörrach: Intensive Lesung an der Eisernen Hand

Schicksale am Grenzstein

Entlang der Landesgrenze ging es zuerst auf einem auch für einige Inzlinger Teilnehmer unbekannten Grenzstück auf Stettener Seite zum Grenzstein 51. Hier erfuhren die Wanderer, dass jüdische Flüchtlinge erst in Sicherheit waren, wenn sie es über den Rhein geschafft hatten.

Hauptfigur ist Fluchthelfer

Wurden sie schon in Riehen aufgegriffen, so schickten die Schweizer Behörden sie beim ersten Mal von den Schweizer Behörden am Grenzstein 51 zurück nach Deutschland. Versuchten sie nochmals in die Schweiz zu gelangen und wurden wieder aufgegriffen, wurden sie am Stettener Zoll den deutschen Behörden überstellt. Zwerger gab zu bedenken, dass dies für jüdische Flüchtlinge den direkten Weg ins Konzentrationslager bedeutete.