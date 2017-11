Lörrach Intensive Wunschproduktion

Unter dem Titel „Talkshows“ veranstaltet FABRIC ab Freitag, 17. November, eine hochkarätige Vortragsreihe auf dem Stiftungsareal in Brombach. Im Vorfeld des intensiven Beteiligungsprozesses, den das Team für die Schöpflin Stiftung 2018 organisiert, stellen internationale Akteure ihre modellhaften Projekte vor.

Lörrach-Brombach. Damit bereitet FABRIC laut einer Mitteilung das gedankliche Feld für den offenen Planungsprozess, der im nächsten Jahr beginnt. Wie wäre es, wenn die Gestaltung der Städte nicht mehr in den Händen von wenigen läge – sondern von vielen gemacht würde? FABRIC organisiert 2018 eine intensive Wunschproduktion für 13 000 Quadratmeter „Neuland“ der Schöpflin Stiftung.

„Die Aufgabe ist anspruchsvoll. Die Talkshows zeigen, wie Stadt anderswo bereits neu erfunden wurde und stellt eine Verbindung zu modellhaften internationalen Beispielen her, die Kunst und Architektur transformativ mit dem Alltagsleben in Verbindung bringen. Wir möchten allen Interessierten die Gelegenheit bieten, den Blick dadurch zu weiten und gleichzeitig zeigen, wie gründlich manche Projekte nach vorne denken“, sagt Christoph Schäfer, der künstlerische Leiter von FABRIC.

Den Aufschlag macht das FABRIC Team mit einer Talkshow selbst am Freitag, 17. November, 19 Uhr im Werkraum Schöpflin. Im Winter beginnt der Bau des FABRIC PlanKiosks. Ab Ende April können dann alle Interessierten ihren Ideen für das neue Gelände Form geben, sich mit anderen austauschen – und in die Planung eingreifen.

Die Methoden, wie man einen solchen Prozess gestaltet, sind neu und ungewöhnlich: „Wir möchten zeigen, wie wir vorgehen wollen – und welche Projekte wir zuvor umgesetzt haben“, sagt die Planerin Lisa Marie Zander. Mitglieder des Teams haben bereits vieldiskutierte Planungsprozesse organisiert – und dabei ganz neue Methoden entwickelt, wie Planung für alle zugänglich wird.

Das FABRIC-Team stellt den Prozess vor, umreißt den gedanklichen Hintergrund – und zeigt Beispiele aus der eigenen urbanen Praxis. Denn einige der Projekte der Planer und Künstler wurden bereits realisiert und international, etwa auf der Documenta, ausgestellt.

Die zweite Talkshow mit der PlanBude und NL Architects findet am Donnerstag, 23. November, 19 Uhr in der Villa Schöpflin statt. Seit 2014 stellt die PlanBude in Hamburg die Regeln der Stadtplanung vom Kopf auf die Füße. Im Ballsaal des FC St. Pauli in einer unabhängigen Stadtteilversammlung gegründet, hat die PlanBude einen offenen Planungsprozess mit künstlerischen Mitteln organisiert – und die Wünsche der Nachbarschaft präzise in ein überraschendes Programm übersetzt. Das Projekt an der Reeperbahn ist in den scharfen Auseinandersetzungen um die Essohäuser, im Konflikt zwischen Investor, Verwaltung und Protesten auf den Straßen St. Paulis entstanden – und inzwischen ein Modellfall für die Demokratisierung von Planung mit künstlerischen Mitteln.

NL Architects wurde kürzlich mit dem renommierten Architekturpreis „Mies van der Rohe Award“ ausgezeichnet und gilt als eines der derzeit interessantesten Architekturbüros. Das Amsterdamer Büro zeichnet sich durch sehr programmatische Ansätze aus und kommt somit zu radikal anderen Entwürfen. Auf der Grundlage der Ergebnisse aus der PlanBude-Wunschproduktion hat NL Architects gemeinsam mit dem Kölner Büro BeL einen Städtebau für die neuen Essohäuser an der Reeperbahn entworfen und gewonnen. Bespielbare Dächer, Hochhäuser mit Kletterwand, ein Punkrock Hotel und 60 Prozent geförderter Wohnraum setzen die Vielfalt der Ideen aus der Bevölkerung in einen kühnen Entwurf um. Kamiel Klaasse, Gründer des niederländischen Büros, wird erläutern, wie Planung mit so vielen unterschiedlichen Wünschen funktioniert.

Weitere Talkshows:

8. Februar 2018 mit Park Fiction (Hamburg); 9. Februar 2018 ExRotaprint (Berlin) und SAK (Lörrach), 10. Februar 2018 inSite / Casa Gallina (Mexico City), 29. April 2018 AAA – Atelier d‘Architecture Autogerée (Paris). n Mehr über FABRIC unter http://fabric.place