Lörrach Interesse an Innovation auf dem Wandelareal

Eine Gruppe von Studierenden des Studiengangs Betriebsökonomie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) haben Ende März im Rahmen ihres Lehrformates „CreaLab Sustainable Smart Region“ das Lauffenmühle-Areal besichtigt. Burkhard Jorg, Projektleiter Lauffenmühle, begleitete die Gruppe über das Gelände des Wandelareals und führte in die Projektidee des ersten klimaneutralen Gewerbegebiets in Holzbauweise in Deutschland ein.