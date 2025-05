Lörrach International: Für „Freundschaft und Toleranz, Garant für den Frieden“ wird geworben

Über Neuigkeiten

Die Freitagsrunde findet im monatlichen Turnus statt. Arbeitsgruppen und -kreise berichten hier über Neuigkeiten aus den Partnerstädten, über vergangene oder anstehende Begegnungen und Projekte. In diesem Rahmen wird manches vorgestellt, was gerade erst angestoßen wurde. Manchmal gibt es auch Engpässe auf höchster Ebene. Beispielsweise derzeit in Chester. Obwohl großes Interesse an Städtepartnerschaftsaktivitäten herrscht, dauert es relativ lange bis Antwort kommt, hieß es in der Runde.

Auf wie vielen Ebenen Kontakte gepflegt werden, wurde am Freitag deutlich: Schüleraustausche, Treffen der Partnerstädte oder Begegnungen von Vereinen, um nur ein paar der Aktivitäten zu nennen, die bei Lörrach International übers Jahr hinweg laufen. Die Berichte aus den AGs gaben einen guten Überblick. Um den Verein und seine Arbeit sichtbarer zu machen wird gerade die Internetseite neu aufgebaut, wie die stellvertretende Fachbereichsleiterin Kultur und Tourismus Sonja Raupp berichtete. Nach wie vor ist sie eingebettet in die Seite der Stadt, weshalb man sich, was das Layout angeht, gewissen Rahmenbedingungen unterordnen muss.