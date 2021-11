Lörrach Investitionen für Haagen geplant

Die Forderung nach einer barrierefreien Toilette auf Burg Rötteln ist dagegen nicht berücksichtigt. Ein Häuschen für eine solche Toilette könnten Werkhof und Röttelnbund zeitnah für wenig Geld bauen, beharrte Alfred Kirchner (CDU).

Weitere Investitionen sind für 2022 in Haagen geplant: Hochwasserschutz am Schwarzgraben (265 000 Euro), Fischtreppe am Einlauf des Gewerbekanals in die Wiese (100 000 Euro), Einzahlungen ins Ökokonto als Ausgleich für den Bau von Straßen im Gebiet Belist (100 000 Euro), Reparaturen am Dach der Friedhofskapelle (100 000 Euro).

Der Ortschaftsrat billigte auch die neue Satzung für die Friedhofsgebühren. Die Grabbenutzungsgebühren sollen in Zukunft die Kosten zu 100 Prozent decken.

Die Stadt will im Frühjahr fünf Bushaltestellen mit einem dynamischen Fahrgastinformationssystem (DFI) ausstatten. Diese Anzeigetafeln informieren über Ankunft und auch Verspätung von Bussen. Christa Rufer (SPD) kritisierte, dass die wenig genutzte Haltestelle am Senigallia-Platz eine Anzeigetafel bekommt, aber keinen Haltepunkt in Haagen. Ortsvorsteher Horst Simon befürwortete eine Anzeigentafeln am Haltepunkt „Haagen Zentrum“, weil die Buslinie 16 häufig zu spät komme. Er regte an, beim barrierefreien Umbau von Haltestellen auch Leerrohre für das DFI zu verlegen.

Der SC Haagen kann, wie geplant Container für Toiletten und Umkleideräume aufstellen. Die Stadt hat dafür eine Baugenehmigung erteilt. Dies berichtete Ortsvorsteher Simon.