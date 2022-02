Lörrach. Die Seelsorgeeinheit Lörrach-Inzlingen hat einen Nachfolger für Pfarrer Thorsten Becker gefunden. Im September wird Joachim Giesler (52) die vakante Stelle besetzen, teilte Pfarrer Andreas Brüstle am Sonntag beim Narrengottesdienst im Bonifatius-Garten mit. Giesler ist derzeit Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Achern.

„Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern wird er für die Seelsorge von rund 12 000 Katholiken in den fünf Gemeinden St. Bonifatius, St. Peter, St. Fridolin , St. Josef und St. Peter und Paul (Inzlingen) verantwortlich sein", teilte das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg ebenfalls am Sonntag mit.



Joachim Giesler wurde 1969 in Haslach geboren. Nach dem Studium der Theologie in Freiburg und Erfurt , wurde er 1999 im Freiburger Münster zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Elzach und anschließend in Heidelberg, wo er zusätzlich auch als Jugendseelsorger tätig war, ist Giesler seit Oktober 2005 Pfarrer der Seelsorgeeinheit Achern.

Der frühere Pfarrer Thorsten Becker war zum 30. September 2021 von seinem Amt entpflichtet worden, nachdem bei einer Prüfung durch den Rechnungshof der Erzdiözese „finanzielle Unregelmäßigkeiten durch eine ungute Vermischung von privaten Geldern mit Geldern der Kirchengemeinde festgestellt worden waren. “