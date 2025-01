Lörrach: Ist mein Kind hochbegabt?

Testverfahren notwendig

Nicht immer kommt indes eine solche Klasse zusammen. „Unser Einzugsgebiet ist nicht so wie in Großstädten“, erklärt Frank Braun, Rektor des Hans-Thoma-Gymnasiums, auf Nachfrage. In den vergangenen Jahren gab es meist nur zehn bis 14 Schüler, die eine entsprechende Begabung vorweisen konnten, so dass keine eigene Klasse zustande kam. Dennoch würden diese hochbegabten Schüler an HTG und Hebel individuell gefördert, betont Braun, so dass die wenigsten Hochbegabten die Schule wechseln. „Wir führen Gespräche mit den Eltern und Schülern, um entsprechende Förderungen anzubieten, die dem jeweiligen Kind gerecht werden.“

Hoher Anspruch

Froh ist er, dass es das Phaenovum gibt. „Da können die sich je nach Neigung wunderbar austoben.“ Und zwar nicht nur in den MINT-Fächern. Schließlich werden im Phaenovum Vorträge auf Englisch vorbereitet und gehalten oder Wettbewerbe in China besucht. „Der Anspruch ist da sehr hoch und international.“