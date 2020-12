Lörrach Ist Weihnachten schädlich?

Ein zweites Blitzlicht: Viele Menschen fühlen sich in der derzeitigen Pandemiezeit sehr unsicher. Die Kontrolle über unseren Alltag ist verloren. Andere bestimmen, was wir tun dürfen und was wir zu unterlassen haben zum Schutz unser aller Gesundheit, vor allem zum Schutz der vulnerablen Menschen.

Die Band Silbermond beschreibt es so in ihrem Lied „Irgendwas bleibt“: „Gib mir ’n kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit, irgendwas, das bleibt. Gib mir einfach nur ’n bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit…..Gib mir was, irgendwas, das bleibt.“

Gerade jetzt an Weihnachten ist die Sehnsucht vieler Menschen nach Sicherheit, nach Geborgenheit groß, nach Menschen, die Halt geben in dieser unsicheren Zeit. Das Coronavirus hat viele Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt, ja manche sogar zerstört.

Die Weihnachtsbotschaft zeigt die Antwortrichtung zur Eingangsfrage auf und sie kann tatsächlich Halt geben in unsicherer Zeit. Menschen gedenken der Menschwerdung Gottes und feiern diese auf unterschiedliche Art und Weise.

Welch ein Vertrauen in die Menschen muss Gott haben, dass der große allmächtige Schöpfergott als kleines schutz- und liebebedürftiges Kind in die Welt kommt. Für mich jedes Jahr von neuem Grund genug zu staunen darüber, dass Gott die Menschheit nicht verloren gibt – trotz allem, was wir anstellen und verbrechen. Er wird Mensch, ist einer von uns in der Geschichte der Menschheit.

Der Apostel Paulus formuliert es im Brief an die Christen und Christinnen in Philipp so: „Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern... wurde... den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen.“

Gottes unüberbietbare Solidarität mit uns Menschen! Unsere Antwort auf Gottes Vertrauensvorschuss? Selbst vertrauende Menschen zu werden, zu sein, die sich in die Lebenssituation anderer einfühlen können; Menschen zu sein, die sich darin einüben, empathisch zu sein. Dies fördert Solidarität gerade mit den Menschen, die ohne Wertschätzung und Respekt untergehen. Zur Erinnerung: Gott wird Mensch in sehr ärmlichen Verhältnissen. Welch einen großen Respekt und welch eine Wertschätzung zeigt sich bei IHM Armen, Ungesehenen und wenig Beachteten gegenüber.

Vertrauen stiftet Solidarität. Solidarität bewirkt Frieden. Vielleicht hören wir im Ohr die Melodie der Engel bei den Hirten: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, an denen Gott Freude hat“ (Bibel in gerechter Sprache).

Die Menschwerdung Gottes, seine Vertrauens- und Solidaritätstat stiftet Frieden. Lernen wir jeden Tag von neuem in Vertrauen und Solidarität mit den Menschen um uns herum, aber auch mit den wenig Beachteten bei uns und weltweit zu leben, verändert sich das „Betriebsklima“ um uns herum. Frieden beginnt sich auszubreiten.

Sie kennen diesen Satz: Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten auf der Erde viele kleine Schritte zum Frieden gehen, verändert sich das Angesicht der Erde – zum Guten. Er fasst gut unsere Antwort auf das Weihnachtsgeschehen zusammen. Übrigens: Damit geben wir Gott die Ehre.

Und es ist tatsächlich gefährlich, wenn wir es wie Gott machen, nämlich mit einem Vertrauensvorschuss unseren Mitmenschen gegenüber zu leben und zu feiern.

Das hat Veränderungspotenzial in sich. So wage ich zu sagen: die größte Ehre Gottes ist der vertrauende und solidarische Mensch.

Ich wünsche allen Lesern und Leserinnen in dieser unsicheren Zeit frohe, friedfertige und gesegnete Weihnachten.