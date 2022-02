Lörrach Jazztone startet wieder durch

So kommt am Freitag, 18. März, 20.30 Uhr das Gee Hye Lee Trio nach Lörrach. Die aus Südkorea stammende Pianistin Gee Hye Lee, die schon einmal im Jazztone zu Gast war, hat mit drei CD-Produktionen aufhorchen lassen, davon eine im legendären HGBS Studio in Villingen. Ein weiterer Erfolg war die Verleihung des BW-Jazzpreises. In ihrem Trio sind der Bassist Joel Locher und die Schlagzeugerin Mareike Wiening, die zuvor sechs Jahre lang in der New Yorker Szene erfolgreich tätig war. Letztere soll im Herbst mit ihrer eigenen Band nach Lörrach kommen, verrät Büche.

Am Freitag, 22. April, kommt das Mats Spillman Trio ins Jazztone und trifft dort auf Bill Mc Henry. Der Trompeter Mats Spillmann ist nicht nur in der Schweiz eine Persönlichkeit. Zudem hat er sich als Stargast noch den US-Saxofonisten Mc Henry dazu geholt. Weiter werden der dänische Bassist Andreas Lang auftreten sowie der Lörracher Lokalmatador, Schlagzeuger und Perkussionist Moritz Baumgärtner.

Am 6. Mai spielt das Stephan Zimmermann Quintet. Der Frankfurter Trompetenprofessor Zimmermann kommt in illustrer Besetzung nach Lörrach. Dabei sind so große Namen wie Saxofonist Jason Seizer und Pianist Hubert Nuss. Dazu eine Rhythmusgruppe mit Thomas Stabenow am Bass sowie dem Deutsch-Amerikaner Rick Hollander am Schlagzeug.

Swingender Powerjazz

Zum Abschluss treten am 20. Mai The Tougest Tenors im Jazztone auf, zwei Berliner Saxofonisten, die sich unter der Leitung von Bernd Suchland zusammengetan haben. Sie werden für swingenden, kraftvollen Jazz sorgen. Mitwirkende sind Patrick Braun (tenorsax), Dan-Robin Matthies (piano), Lars Gühlke am Bass und der Drummer Ralph Ruh. Die Presse urteilte: „Geradlinige swingende Musik mit hohem Lustfaktor“. Sie werden auch ihre neue CD vorstellen. Corona-bedingt gibt es Reservierung nur über info@jazztone.de, derzeit maximal 45 Personen mit 2G. Die Konzerte können auch daheim per „live streaming“ verfolgt werden. Reservierung über www.jazztone.tv.