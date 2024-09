Die Touristinformation veranstaltet am Freitag, 11. Oktober, ab 16 Uhr eine kulinarische Führung. Ute Schönbett führt bei diesem besonderen Rundgang durch die regionale Gastronomie in der Lörracher Innenstadt. Eine Anmeldung ist bis 8. Oktober erforderlich. „Lörrach ist nicht nur Einkaufen, Bummeln oder Erholung in der Region. Lörrach bedeutet lebendige Vielfalt in Geschichte, Kultur und Kulinarik“, schreibt die Stadt. Die Gästeführerin führt die Besucher mit kulinarischen Appetithäppchen, „alemannisch gewürzt“ zu unterschiedlichen Orten. Die Teilnehmer genießen in entspannter Atmosphäre die Lörracher Gastronomie und erfahren ganz nebenbei etwas zur Geschichte sowie über Land und Leute – typisch badisch. Der Preis pro Person beträgt 29 Euro eine Anmeldung unter Tel. 07621/415-138 oder per Mail an tourismus@loerrach.de erforderlich.