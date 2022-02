Lörrach Jede Schule kann was fürs Klima tun

Das Konzept, mit dem Schulen sich in Richtung Klimaneutralität bewegen können, fußt auf vier Säulen. Hierzu zählen die CO2-Bilanz, das Klimaschutzkonzept, die Umsetzung sowie die Verbreitung der Erkenntnisse („Rollout“). Integriert werden die Gebäudeenergie, der Bereich Verkehr und Mobilität sowie die Ernährung und Beschaffung. Einfach zusammengefasst bedeutet dies, dass die Schüler mit einem von den Projektverantwortlichen erstellten Handwerkzeug (Tool) selbst befähigt werden, ihren CO2-Fußabdruck zu erfassen. Diese agieren damit als eine Art Wissenschaftler vor Ort, so Oliver .

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit insgesamt zehn offiziellen Pilotschulenempfahl der Experte, möglichst klassenübergreifend zu agieren. Arbeitsgemeinschaften mit verschiedenen Schülern seien stärker engagiert als eine Gesamtklasse, in der es nur wenige Interessierte gebe.

Bilanz der Waldorfschule

Der Vergleich der Pilotschulen, die von Hamburg bis Freiburg reichen zeigt: Der stärkste CO2-Fußabdruck lag bei 944 Kilo, der geringste bei 335 Kilo. Negativ bemerkbar macht sich hier beispielsweise selbst der temporäre Einsatz einer Ölheizung, eine energetisch nicht auf dem aktuellen Stand befindliche Bausubstanz oder auch ein Schüleraustausch, der mit Flugreisen verbunden ist.

Das Ergebnis der CO2-Bilanz der Waldorfschule weist Gesamtemissionen pro Schüler von 538 Kilo aus. Die beiden Klima-Team-Mitglieder Schule, Isabella Risorgi und Amandine Tupin, bewerten dies als „nicht schlecht“, doch es sei „noch Luft“. Speziell der Wärmebedarf und der Schulweg seien noch Baustellen. Nach der Erfassung gehe es an das „kollektive Brainstorming“, also an die Bewertung und an die daraus resultierenden Strategien. Es werde ein Klimaschutzkonzept entwickelt und dann gehe es an die Umsetzung der Maßnahmen. Wie ausführlich berichtet, will die Schule damit ihren Anteil an der Erreichung des stadtweiten Ziels beitragen, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden.

OB setzt auf die Schulen

Und hier freut sich Oberbürgermeister Jörg Lutz auch über weitere Schulen, wie er beim Digital-Treff erklärte. „Ich hoffe, dass die anderen Schulen Lust bekommen“, setzt das Stadtoberhaupt auf deren Eigeninitiative und Engagement.

Entscheidend sei, dass die Schulgemeinschaft hinter dem Projekt stehe, unterstrich Wagner. In einem Fall habe der Hausmeister sich das Vorhaben auf die Fahnen geschrieben. Aber auch Eltern, die sich einbringen, seien von zentraler Bedeutung. So stammt der Initialfunke bei der Lörracher Waldorfschule von den Mitgliedern Risorgi und Tumpin, der dann auf die Schulgemeinschaft übergesprungen ist. Für ihre Realschule lieferte Sonja Mohren auch schon positive Signale: „Ich sehe an unserer Schule hohes Potenzial.“ Nun setzt Beucke-Galm darauf, dass Schulen angeregt wurden, sich auf den Weg zu machen. Ziel sei ein weiterer Austausch.