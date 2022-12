Lörrach Jesu Geburt aus Sicht der Stalltiere

Wegen Renovierung ins Gemeindehaus gegangen

Die Eltern haben während der Proben in der Pause für Obst, Kuchen, Lebkuchen und Getränke gesorgt.

Da die Christuskirche derzeit renoviert wird, gibt es dieses Jahr drei Vorstellungen im Gemeindehaus der Christuskirche an der Nansenstraße. Aber worum geht es überhaupt in dem Musical, das Johanna Zeigermann und Jenny Link im Jahr 2012 für einen Weihnachtsgottesdienst in Hildesheim geschrieben haben? Ochs, Esel und die Schafe begeben sich darin auf eine Reise, die in Nazareth auf dem Tiermarkt und abgelegenen Feldern beginnt und im Stall in Bethlehem endet. Der Esel, der Maria den ganzen Weg bis zum Stall getragen hat, ist froh, dass sie einen Platz gefunden haben. Allerdings hat der arrogante Ochse im Stall das Kommando übernommen. Die Schafe fürchten sich sehr vor ihm. Ob er wohl zur Vernunft gebracht werden kann? Und was steckt hinter dem Baby, das da geboren worden ist? Diese Fragen von Ochs, Esel und den Schafen werden auf dieser musikalischen Reise beantwortet. Das Musical „Die Drei vom Stall“ wird am Freitag, 23. Dezember, 15.30 und 17.30 Uhr, und am Samstag, 24. Dezember, 15 Uhr, im Gemeindehaus der Christuskirche, Nansenstraße 6, gezeigt.