Lörrach „Jetzt schlagen wir ganz andere Töne an“

Eröffnet wurde das Konzert mit drei Liedern des Barockkomponisten Alessandro Scarlatti. Die Trompete war im Barock ein sehr gerne eingesetztes Instrument. In diesen Stücken wiederholte die Trompete oft die von der Sängerin vorgegebene Melodie.

Das „Italienische Liederbuch“ von Hugo Wolf gehört zu den Spätwerken des Komponisten. Die zwei Werke umfassen 46 Lieder mit volkstümlichen italienischen Liebesgedichten in der Übertragung von Paul Heyse. Am Sonntag erklangen davon sieben. Wolf legte bei seinen Kompositionen größten Wert auf das gedichtete Wort, das eindeutig die Hauptsache ist. Die Musik tritt dabei schon fast in den Hintergrund.

Theresa Dax gestaltete die Lieder mit viel Ausdruck. Die Sängerin ist von Stimmcharakter und Persönlichkeit eine ideale Soubrette. Dieses Stimmfach ist fast in allen Opern und Operetten zu finden. Bei Mozart beispielsweise als Papagena (Zauberflöte), Despina (Cosi fan tutte) und Zerlina (Don Giovanni). Manche dieser Partien hat Theresa Dax bereits auf der Bühne dargestellt.

Ausgewogene Darbietung

Die Suite in D-Dur von Georg Friedrich Händel erklang in der Besetzung Trompete und Klavier. Viele Verzierungen, Vorschläge und Triller kennzeichneten die ausgewogene Darbietung. Wie fast alle Trompetenwerke spielte Michael Dax diese auf der hohen Piccolo-Trompete. Alle drei Künstler musizierten schließlich „Let the Bright Seraphim“ von Händel.

„Jetzt schlagen wir ganz andere Töne an“, sagte dann der durch das Programm führende Istvan Bonyhadi. Damit waren Ausschnitte aus den Musicals „Phantom der Oper“ (Andrew Lloyd Webber) und „My fair Lady“ (Frederick Loewe) gemeint. Voller Anmut und strahlenden Tönen sang Theresa Dax „Ich hätt getanzt heut Nacht“ aus der „Lady“ im englischen Original.

Tief in die Seele blicken ließ die Sopranistin bei „Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“ (Robert Stolz). Auf dem Flügelhorn intonierte Michael Dax die Jazz-Ballade „Someone To Watch Over Me“ aus dem Musical „Oh, Kay!“ von George Gershwin.

Istvan Bonyhadi steuert sehr gekonnte einige Klavier-Solostücke bei. Darunter zwei Walzer von Frédéric Chopin.

Den Abschluss bildete das Duett „One Hand One Heart“, eigentlich gesungen von Tony und Maria, aus der „West Side Story“ von Leonard Bernstein. Den Part des Tony übernahm dabei die Trompete. Für den stürmischen Applaus bedankten sich die Künstler mit „Meine Lippen die küssen so heiß“ (Franz Lehar).