Lörrach: Jörg Roßkopf leitet Fasnachts-Freunde

Wahlen: Unter der Leitung von Obergildenmeister Michael Lindemer bestimmte die Hauptversammlung zudem den ehemaligen Oberzunftmeister der Lörracher Patenzunft aus Ettenheim, Harald Hauge, zum stellvertretenden Vorsitzenden, Tamara Reh zur neuen Schatzmeisterin und Sabine Klein zur Beisitzerin. Ruth Lindemer wurde im Amt der Schriftführerin bestätigt.

Dank: Michael Lindemer dankte dem abtretenden Vorstandsteam um Hans-Peter Pichlhöfer für die wertvolle und zuverlässige ideelle sowie finanzielle Unterstützung in der Vergangenheit. Jörg Roßkopf hob insbesondere das Engagement für das Wohlbefinden der auswärtigen Übernachtungsgäste in den Massenquartieren zur Fasnacht hervor. Zunächst als Team der Naturfreunde, später im Namen des Freundeskreises seien in den vergangenen 22 Jahren insgesamt 6470 Übernachtungsgäste bewirtet worden. Anlässlich des Narrentages 2005 waren es alleine 1100 Gäste. Die Zufriedenheit dieser Gäste hätte zweifellos zum guten Ruf der Lörracher Fasnacht bei den verschiedenen Gast-Cliquen und -zünften beigetragen. Der Freundeskreis engagierte sich stets aber auch beim Seniorennachmittag und beim Schnitzelbangg-Singen, was für die Vorstandschaft der Narrengilde eine erhebliche Erleichterung in der fasnächtlichen „Hochsaison“ bedeutete.