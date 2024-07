Lörrach: Johannes Triller: 90 Jahre und voller Dankbarkeit

Bienen als Hobby

Der Jubilar wurde am 26. Juli 1934 in einem Dorf in der Wolgadeutschen Republik geboren. „Zu Hause haben wir grundsätzlich nur Deutsch gesprochen. Als die Deutsche Wehrmacht im Juni 1941 die UdSSR überfiel, wurden auf Befehl von Diktator Josef Stalin der gerade siebenjährige Johannes Triller und seine Familie nach Kasachstan deportiert.

Schwere Zeiten

Es folgte eine sehr schwere Zeit. Im gleichen Jahr starben drei Geschwister des Jubilars an Typhus. Im Januar 1942 wurde der Vater zur Zwangsarbeit eingezogen. Die deutschstämmige Bevölkerung war massiven Repressalien ausgesetzt. Dadurch konnte Johannes Triller nur drei Jahre die Schule besuchen. Danach arbeitete er in der Landwirtschaft als Tierhüter. In einer Kolchose konnte er eine Mechanikerausbildung absolvieren. Später war er Traktorist, Mechaniker, Vorarbeiter und Verwalter.