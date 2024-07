Lörrach: Josef Burkard wird 80

Ehrenamtlich engagiert

Über Jahrzehnte hat sich Josef Burkard ehrenamtlich in vielen Bereichen eingebracht: als Vorstandsmitglied in der Kolpingfamilie und Bezirksvorsitzender, bei Kolping Stetten arbeitete er ebenfalls in der Vorstandschaft aktiv mit. Zudem war er Mitarbeiter in unterschiedlichen Arbeitskreisen sowie Dekanatsrat.

Unzählige Aufgaben

Als Vorstandsvorsitzender der Karl-Hemmer-Stiftung, später deren stellvertretender Vorsitzender, setzte sich der Jubilar ebenfalls ein. Auch in der politischen Gemeinde war er als CDU Vorstand vier Jahre lang aktiv. Er war Mitglied des Schulbeirats in der Fridolinschule, an der Eichendorfschule engagierte sich Burkard als Elternvertreter.