Lörrach: Josef Hader mit rabenschwarzem Psychogramm im Burghof

Politik streift er am Rande

Die Politik streift er nur am Rande, etwa wenn er erwähnt, dass am roten Knopf nur Durchgedrehte sitzen – was das Kabarett freilich seit Jahrzehnten weiß. Beim Abfeuern der Pointen spielt er einen Humor aus, der von flach bis zynisch und seicht bis rabenschwarz alles mitnimmt, sich nicht um Political Correctness schert und auch nicht darauf abzielt, von jedem jederzeit für tadellos befunden zu werden.