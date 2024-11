Lörrach: Jubiläumsfeier mit Poesie und Andacht

Vertrauen als Thema

„In diesem Jubiläumsjahr haben wir über ganz Baden verteilt Veranstaltungen initiiert und unterstützt, die überraschend ungewöhnliche Perspektiven des Glaubens eröffnen“, wird Tobias Aldinger, Diözesanreferent des Bonifatiuswerks im Erzbistum Freiburg, in einer Mitteilung zitiert. „Wir freuen uns, in der Kirchengemeinde St. Bonifatius in Lörrach gleich mit zwei besonderen Angeboten das Jubiläum zu feiern.“ Am Sonntag, 17. November, 11 Uhr, findet in der Bonifatiuskirche in Lörrach ein Gottesdienst zum sogenannten „Diaspora-Sonntag“ statt. Dieser besondere Sonntag wird jährlich gefeiert, um auf die Herausforderungen katholischer Christen, die ihren Glauben in Minderheitensituationen zu leben, aufmerksam zu machen. Musikalischer Höhepunkt des Gottesdiensts in Lörrach werde die elfköpfige Band Condimento aus Karlsruhe sein, die bereits die Romwallfahrt der Ministranten im Sommer begleitet hat. Das Leitwort der Diaspora-Aktion in diesem Jahr lautet „Erzähle, worauf du vertraust“. „Vertrauen ist eines der zentralen Herausforderungen unserer Gesellschaft“, wird Gemeindereferentin Rita Sprich aus Lörrach zitiert.

Poetry-Slam mit Musik

Die Kollekten an diesem Tag kommen dem Bonifatiuswerk zugute, das mehr als 800 Projekte zur Unterstützung von Gläubigen in Nordeuropa, dem Baltikum und in katholischen Diaspora-Regionen in Deutschland initiiert, heißt es in der Mitteilung.