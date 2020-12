Lörrach Judentum – gestern, heute und in Zukunft

Lörrach. Am kommenden Freitag ist es genau 350 Jahre her, dass erstmals eine jüdische Gemeinde in Lörrach urkundlich erwähnt wird: Am 18. Dezember 1670 erwarb Nathan Ulmer am Schädelberg das Gelände für einen jüdischen Friedhof. Dieses Datum nehmen die Israelitische Kultusgemeinde Lörrach und die Stadt zum Anlass, den Fokus auf jüdische Historie, aber vor allem auf das aktuelle jüdische Leben in der Stadt zu richten.

Eigentlich hätten zu diesem Anlass zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden, erklärt Rabbiner Moshe Flomenmann beim Pressegespräch. Zumal es außerdem 1700 Jahre Judentum in Deutschland sowie 25 Jahre neue jüdische Gemeinde in Lörrach zu feiern gebe. Coronabedingt werden diese ins nächste Jahr verschoben. Rück- und Ausblick zu halten – das funktioniert indes auch jetzt. So übergab Flomenmann an Museumsleiter Markus Moehring ein Gebetsbuch von 1837 mit Notizen und dem Eintrag Lörrach, dessen Historie noch erforscht werden will und das eine schöne Ergänzung der reichhaltigen Sammlung an Judaica des Museums darstellt. Dazu zählen unter anderem die 1938 aus der zerstörten Lörracher Synagoge gerettete Esther-Rolle, ein Deckenleuchter aus derselben oder ein jüdischer Sederteller aus Feinzinn von 1775.