Lörrach Jugendarbeit findet digital und analog statt

Die Corona-Pandemie hat viel verändert. Seit 2020 sind ihr beim SAK zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche zum Opfer gefallen. Um aus der Not eine Tugend zu machen, wurden freie Kapazitäten und leere Zimmer dafür genutzt, in Eigenregie moderne Konferenzzimmer und neue Jugendgruppenräume einzurichten. Die Konferenzräume sollen in Zukunft Firmen gegen Miete zur Nutzung offenstehen. Auch damit wird die Kernarbeit des SAK, die Kinder-, Jugend- und Familienarbeit refinanziert.

Diese nimmt nicht nur unter dem Einfluss der Pandemie neue Formen an. Kinder- und Jugendschutz im Digitalen gewinnen als Thema an Bedeutung. Videokonferenzen sind inzwischen auch in der Sozialarbeit Standard. Dass die nötige Hardware hierfür bislang nicht bei einer Förderung mitgedacht wird und sozialen Trägern der Zugang zu entsprechenden Fördertöpfen oft verwehrt bleibt, erschwere eine moderne Kinder- und Jugendarbeit.